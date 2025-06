Falcone Juve nuova idea per il vice Di Gregorio! Il portiere del Lecce può prendere il posto di Perin Le ultime novità in vista dell’estate

La Juventus sta valutando con attenzione le nuove opportunità per rinforzare il ruolo di vice Di Gregorio, dopo l’addio di Perin. Tra le prime scelte emergono giovani talenti come Caprile del Lecce, e non solo: il club bianconero si prepara a sorprendere i suoi tifosi con una scelta strategica e all’avanguardia. Scopriamo insieme tutte le ultime novità sul mercato portieri e le possibili mosse della Vecchia Signora in vista dell’estate.

Falcone Juve, nuova idea per il vice Di Gregorio! Ultime novità sul dopo Perin: cosa filtra sulla porta bianconera. Gli aggiornamenti. Focus di Tuttosport sul mercato Juventus ed in particolare sulla questione portiere, con il club bianconero che è alla ricerca di un vice Di Gregorio dopo la decisione di Perin di lasciare la Juve. Sul taccuino della dirigenza ci sarebbero ben tre obiettivi dalla Serie A: Caprile del Cagliari (in pole position), Provedel della Lazio ed infine Falcone. Il portiere si è messo in mostra nelle ultime stagione con la maglia del Lecce ed è ora nel mirino dei bianconeri.

Provedel Juve, spunta il portiere della Lazio come vice Di Gregorio! C’è però un ostacolo che complica tutto: le ultimissime - Il mercato della Juventus si anima con un nome a sorpresa: Provedel, il portiere della Lazio, potrebbe diventare il vice di Di Gregorio.

