Falconara si tinge di tricolore: l'impresa più bella in una serata indimenticabile. Falconara Marittima si conferma protagonista, regalando emozioni che resteranno scolpite nella memoria dei suoi abitanti. Un risultato che supera ogni aspettativa, frutto di dedizione e passione. La vittoria di questa squadra segna un nuovo capitolo, dimostrando che con cuore e determinazione tutto è possibile. E questa serata resterà impressa nella storia della città, celebrando il suo spirito vincente.

FALCONARA MARITTIMA – Ci son cascati di nuovo. Un'altra impresa, forse la più bella per come è maturata e in relazione alle aspettative. Diversa, sicuramente, dal biennio di grazia 202122 in cui in riva all'Adriatico erano arrivati – in 365 giorni esatti, dal 22 dicembre a quello successivo – la.