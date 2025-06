Fai rumore di Diodato dedicata a me? Infastidita dalle voci la verità la sappiamo solo io e lui Faccio un grande lavoro per distruggere l’ego | parla Levante

L’universo di Levante si fa ancora più intenso con il nuovo singolo "MaiMai", un inno alla fine di una storia e al coraggio di affrontare le verità nascoste. Con una musica coinvolgente e un video diretto da Giacomo Triglia, l’artista ci sorprende, rivelando le sfumature di un addio deciso e sincero. In questa narrazione, dove tutto è più reale e meno apparente, la domanda rimane: cosa succede quando il silenzio parla più di mille parole?

“MaiMai” è il titolo del nuovo singolo di Levante che descrive il momento esatto in cui una storia giunge al capolinea, “un ultimo piatto per l’ex. Da servire freddo e col sorriso sulle labbra”. Nel video diretto da Giacomo Triglia, Levante è con l’attore Jozef Gjura, visto nella serie tv “Il Gattopardo”, targato Netflix. Levante e Jozef appaiono all’inizio come le statuine decorative di una torta nuziale, immobili e perfette, per poi mostrare, grazie alla coreografia della movement director Macia Del Prete, una possibile evoluzione del rapporto attraverso movimenti di teatro danza che mostrano lo scontro di due corpi e due anime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

«La cosa che mi ha infastidito non è Fai Rumore, è l’effetto domino che ha avuto sulla bocca degli sconosciuti. La verità la sappiamo io e Antonio» Vai su Facebook

