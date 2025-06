Fabrizio Frizzi mi ha salvata | Rita Dalla Chiesa ricorda con commozione l’amore di una vita

Un amore che ha illuminato il suo cammino, donandole forza e speranza nei momenti più difficili. Rita Dalla Chiesa, ospite di “La Volta Buona” su Rai1, rivive con emozione il legame speciale con Fabrizio Frizzi, un uomo che le ha salvato la vita e che rimarrà per sempre nel suo cuore. Un ricordo che tocca profondamente l’anima, testimoniando come l’amore possa nascere anche nelle circostanze più inaspettate.

È un racconto che tocca il cuore, quello di Rita Dalla Chiesa, ospite oggi – lunedì 16 giugno – della trasmissione "La Volta Buona" su Rai1, dove ha voluto ricordare l'uomo che ha segnato profondamente la sua vita: Fabrizio Frizzi, il celebre conduttore televisivo scomparso il 26 marzo 2018, a soli 60 anni, a causa di un'emorragia cerebrale. Un amore nato inaspettatamente, quando Rita aveva già vissuto dolori profondi e Frizzi era solo un giovane alle prime armi nel mondo dello spettacolo. Eppure, come spesso accade, fu proprio da quel contrasto che nacque una delle relazioni più significative della vita di entrambi.

