Fabrizio Frizzi il ricordo di Rita dalla Chiesa | 16 anni insieme mi ha salvata

Un legame profondo nato tra le quinte della televisione, quello tra Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa. Oggi, Rita ricorda con emozione quei 16 anni insieme, rivelando come il suo amore per lui sia stato anche un'ancora di salvezza nei momenti più difficili. Un ricordo che tocca il cuore e che testimonia la forza di un legame sincero e duraturo. La loro storia resta un esempio di affetto vero e senza tempo.

"Fabrizio Frizzi mi ha salvata", così Rita dalla Chiesa ospite oggi, lunedì 16 giugno, a La volta buona ha ricordato il compianto conduttore televisivo, scomparso il 26 marzo 2018, a causa di un'emorragia cerebrale. Un amore, quello tra Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa, nato dietro le quinte della televisione. Nel 1983, durante

