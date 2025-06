Fabri Fibra sold out a Milano il rapper annuncia un nuovo concerto

Fabri Fibra conquista Milano: il suo concerto all’Unipol Forum del 30 settembre è andato subito sold out, dimostrando il suo incredibile seguito. Per accontentare i fan milanesi, il rapper ha annunciato una seconda data il 1° ottobre, regalando ancora più emozioni sul palco. Il Festival Tour 2025 segna un entusiasmante ritorno live per Fibra, pronto a sorprendere e coinvolgere il pubblico come solo lui sa fare. Non perdere questa occasione unica di vivere la sua musica dal vivo!

Fabri Fibra segna il sold out a Milano. I biglietti per il concerto in programma per il prossimo 30 settembre all'Unipol Forum di Milano sono andati a ruba. Così il rapper ha deciso di offrire ai milanesi una nuova data, il 1° ottobre. Il Festival Tour 2025 rappresenta il ritorno sulle scene live. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Fabri Fibra sold out a Milano, il rapper annuncia un nuovo concerto

Il ritorno di Fabri Fibra: «A Milano spendo un sacco di soldi per un appartamento che cade a pezzi: che senso ha?» – L'intervista

