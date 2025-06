Fabio vince la sua sfida sportiva per aiutare la ricerca per la fibrosi cistica

Fabio Guiotto, il triatleta del bar Bàgolo, ha concluso con successo la sua sfida sportiva in anticipo, dimostrando determinazione e cuore. Un’impresa estenuante, ma ricca di significato, nata per sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica e per far conoscere un tema fondamentale. Il suo gesto ispirante ci ricorda che ogni sforzo può fare la differenza: ora, più che mai, è il momento di unirci a questa causa.

Fabio Guiotto ce l'ha fatta: prima delle 18, in anticipo sulla tabella di marcia, il triatleta titolare del bar Bàgolo, veneto adottato da Ancona, ha completato anche la frazione di corsa. Stremato ha tagliato il traguardo di Cerealto, a circa 500 metri sul livello del mare, una frazione di Valdagno, in provincia di Vicenza, luogo di origine di Fabio. Un estenuante triathlon per la vita, a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica e per far conoscere all'Italia la malattia attraverso la sua sfida di un giorno e mezzo. Prima i 15 chilometri a nuoto tra Ancona e Numana, poi i circa 420 in bicicletta fino a Valdagno, infine i 12 di corsa in salita fino a Cerealto, dove ad accoglierlo c'era una festa sportiva organizzata anche per lui, con tanti bambini che partecipavano ai tornei di calcio e molti amici e parenti che lo aspettavano per abbracciarlo.

Una mamma e un papà, Raffaella e Fabio sostengono la sfida per la vita e per la ricerca sulla fibrosi cistica. 450 chilometri e tre gare di triathlon per Davide, il loro figlio che affronta questa malattia. Ricerca e raccolta fondi. Vai su Facebook

