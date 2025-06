Fabio Saleri è morto per un malore a 47 anni lutto a Quinzano d' Oglio

Una giornata apparentemente normale si è trasformata in un tragico lutto a Quinzano d'Oglio, dove Fabio Saleri, 47 anni, ha perso la vita improvvisamente mentre era al lavoro. Dipendente dall’azienda di via Luigi Ciocca da oltre due decenni, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. La comunità si stringe nel dolore e nella solidarietà, mentre le autorità indagano sulle cause di questo improvviso malore.

Una mattina come tante si è trasformata in tragedia a Quinzano d'Oglio, dove Fabio Saleri, 47 anni, ha perso la vita mentre si trovava al lavoro alla sua scrivania, in un'azienda di via Luigi Ciocca della quale era dipendente da oltre 20 anni. L'allarme è scattato poco dopo le 9.10 di lunedì. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Fabio Saleri è morto per un malore a 47 anni, lutto a Quinzano d'Oglio

In questa notizia si parla di: anni - fabio - saleri - quinzano

Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario - Un tragico incidente stradale ha segnato la serata del 12 maggio 2025 a Boffalora Sopra Ticino, dove Fabio Di Fulco, 55 anni e vigile del fuoco volontario, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto.

Stroncato da un malore al lavoro: così Fabio Saleri è morto a 47 anni.

Fabio Saleri è morto per un malore a 47 anni, lutto a Quinzano d'Oglio - Una mattina come tante si è trasformata in tragedia a Quinzano d'Oglio, dove Fabio Saleri, 47 anni, ha perso la vita mentre si trovava al lavoro alla sua scrivania, in un'azienda di via Luigi Ciocca ... Da bresciatoday.it

Si sente male sul posto di lavoro, morto un 47enne a Quinzano - Fabio Saleri era seduto alla sua scrivania quando ha avuto un malore: inutili i soccorsi, allertati dai colleghi. giornaledibrescia.it scrive