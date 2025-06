Fabio Rovazzi | Anche io ho avuto relazioni tossiche ma con Lucia vorrei diventare papà Rispetto i suoi tempi non vorrei interrompere la sua carriera

Fabio Rovazzi, noto per il suo stile diretto e coinvolgente, si apre su esperienze personali di relazioni tossiche e sul desiderio di supportare Lucia senza interferire nei suoi successi. Nel brano "Red Flag", con Paola Iezzi e Dani Faiv, mette in luce come i segnali d’allarme spesso emergano solo troppo tardi. Un messaggio che invita a riflettere sui segnali invisibili e sull’importanza di ascoltare il proprio istinto prima che sia troppo tardi.

Mentre parla di Red Flag, il brano che canta con Paola Iezzi e Dani Faiv, e che parla dei segnali d'allarme nelle relazioni, spiega: «Non lo capisci subito: il toxic reveal arriva sempre dopo».

Cantante, regista, autore, conduttore, giudice, content creator: Fabio Rovazzi in dieci anni ha costruito una carriera fuori dagli schemi, senza mai sentirsi incasellato in un ruolo preciso. Eppure, mentre lancia il suo nuovo tormentone estivo "Red Flag" con Paola Iezzi e Dani Faiv

Fabio Rovazzi si racconta, dalle ex alla compagna Lucia Pizzuti: «Ho avuto relazioni tossiche, ora vorrei diventare papà». Fabio Rovazzi: «Ho avuto relazioni tossiche, ma con Lucia mi piacerebbe diventare papà. Mio figlio? Non gli farei ascoltare la mia musica». Fabio Rovazzi: «L'amore è come la boxe: impari a difenderti. Ma la popolarità complica le relazioni, anche con gli amici: non sai mai se qualcuno si avvicina solo per convenienza.

