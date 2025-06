Fabio Fenovesi e Marcello Balestra alla Ubik di Como.

Questa settimana alla Ubik di Como si accende di cultura e musica con due autori d'eccezione: Fabio Genovesi e Marcello Balestra. Tra parole che celebrano il talento di Lucio Dalla e storie coinvolgenti, l’atmosfera promette emozioni uniche. Non perdere l’occasione di scoprire i loro nuovi libri e di vivere un’esperienza letteraria indimenticabile. La cultura si anima, e la tua presenza può renderla ancora più speciale.

Due libri, due autori per questa settimana di presentazioni alla Ubik di Como. Marcello Balestra con un saggio dedicato a Lucio Dalla, e un altro splendido romanzo per il ritorno di Fabio Genovesi in città. Lucio c'è. La vita e la musica di Lucio Dalla Marcello Balestra dialoga con Alessio.