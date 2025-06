Fa retromarcia e investe la moglie | la donna è morta

Un tragico incidente scuote la tranquilla comunità di Marcaria: un uomo di 90 anni, tentando una retromarcia, ha investito fatalmente la moglie. Nonostante i tentativi di soccorso e il tempestivo trasporto in ospedale, per la donna non c'è stato nulla da fare. Una drammatica svolta che ci ricorda quanto le tragedie familiari possano essere improvvise e devastanti, lasciando tutti senza parole.

Inserisce la retromarcia e investe la moglie. Il tragico evento è accaduto a Marcaria, piccolo comune in provincia di Mantova. La donna è stata trasportata subito all'ospedale ma non c'è stato nulla da fare. Che cosa è successo Il marito, un uomo di 90 anni, stava effettuando una. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Fa retromarcia e investe la moglie: la donna è morta

