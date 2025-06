F1 Toto Wolff festeggia | Grande vittoria di Russell e splendido podio sotto pressione di Kimi Antonelli

Toto Wolff esplode di gioia al termine del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento della stagione 2025 di Formula 1. Sul circuito di Montreal, la Mercedes brilla con il trionfo di George Russell e l’emozionante conquista del primo podio per Andrea Kimi Antonelli, sotto una pressione da cardiopalma. Un risultato che conferma l’eccezionalità di questa giornata, lasciando tutti gli appassionati con il fiato sospeso e il cuore pieno di entusiasmo.

Sorride in maniera convinta Toto Wolff al termine del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, infatti, la scuderia di Brackley ha vissuto una giornata eccezionale con George Russell che centra il successo, mentre Andrea Kimi Antonelli sale per la prima volta sul podio. La gara, come detto, ha visto il successo di George Russell che ha preceduto Max Verstappen, mentre sul gradino più basso del podio troviamo Andrea Kimi Antonelli, autore di una gara davvero solidissima. Quarta posizione per Oscar Piastri, quinto Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton, quindi è settimo Fernando Alonso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Toto Wolff festeggia: “Grande vittoria di Russell e splendido podio sotto pressione di Kimi Antonelli”

In questa notizia si parla di: podio - russell - kimi - antonelli

F1, George Russell: “Abbiamo capito di essere più veloci con la gialla. Punto al podio” - George Russell si prepara a partire dalla seconda fila al GP di Imola, cercando di conquistare il podio.

Formula1: Gp del Canada, Russell mette in riga tutti quanti. Male le Ferrari. E’ nata una stella: Kimi Antonelli, poco più di 18 anni, è arrivato terzo alle spalle di Verstappen a 16 anni dall'ultimo podio tricolore. Vai su X

? George Russell ha vinto il gp del Canada, decima prova del mondiale di formula 1. Il pilota britannico della Mercedes ha chiuso davanti alla Red Bull di Max Verstappen: festa grande per l'italiano Kimi Antonelli e la sua prima volta sul podio. Il 18enne dell Vai su Facebook

Kimi Antonelli riporta l'Italia sul podio in F1, Russell batte Verstappen e vince in Canada: scontro tra le McLaren; Gp Canada, primo storico podio per Kimi Antonelli: terzo posto dietro Russell e Verstappen; L'Italia torna sul podio con Antonelli 3°! Vince Russell, Ferrari 5ª e 6ª.

Antonelli, ecco il primo podio! Russell vince a Montreal, delusione Ferrari - Il britannico della Mercedes vince una gara dominata dalle strategie domando Verstappen mentre l'azzurro beffa Piastri. Come scrive tuttosport.com