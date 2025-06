F1 solo warning per Antonelli Leclerc e altri piloti a Montreal Penalizzato Norris ma…

L'ultimo GP del Canada ha acceso nuvole di polemiche e sorprese tra gli appassionati di Formula 1. Mentre Russell trionfa e Verstappen conferma il suo dominio, Antonelli conquista il primo podio della carriera, regalando emozioni e speranze. Tuttavia, le penalità e i warning per Leclerc e altri piloti aggiungono pepe a una corsa ricca di tensione e strategia. La stagione 2025 si conferma sempre più avvincente, lasciandoci con il fiato sospeso per le prossime sfide.

È stata una nottata italiana un po’ agitata per quanto concerne il post GP del Canada. Il decimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 ha avuto un seguito, dopo che sotto la bandiera a scacchi il britannico George Russell (Mercedes) ha trionfato, precedendo l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e Kimi Antonelli (Mercedes), al primo podio di carriera. Quinto e sesto posto per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton, mentre ritiro per Lando Norris (McLaren), venuto a contatto con il compagno di squadra Oscar Piastri (quarto al termine). Ebbene, in conseguenza del crash citato, la Direzione Gara ha deciso di imporre il regime di Safety Car nelle ultime tornate del GP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, solo warning per Antonelli, Leclerc e altri piloti a Montreal. Penalizzato Norris ma…

In questa notizia si parla di: antonelli - leclerc - warning - piloti

F1 Imola, è sempre la McLaren a dettar legge: Piastri leader, Hamilton in top five. Indietro Leclerc e Antonelli - La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna ha visto la McLaren dominare, con Piastri in testa e Hamilton tra i primi cinque.

F1, GP Canada 2025: diretta live gara; UFFICIALE FIA, warning per Leclerc, Kimi Antonelli e altri quattro piloti; F1, GP Canada: FIA repinge protesta Red Bull contro Russell, penalità per Norris.

F1 Canada, Antonelli si gode lo storico podio, la Ferrari recrimina: "Troppi errori". Vasseur non teme per il suo posto - Antonelli raggiante per il suo primo podio in F1, in un GP Canada trionfale per Mercedes. Lo riporta sport.virgilio.it