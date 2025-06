F1 promossi e bocciati GP Canada 2025 Piloti Mercedes a pieni voti Norris bocciatura pesantissima

Il GP del Canada 2025 ha regalato emozioni e sorprese, con la Mercedes protagonista e Norris in caduta libera. Russell e Kimi Antonelli brillano come promossi, mentre Norris si prende una pesante bocciatura. Un gran premio che ha ribaltato le aspettative, lasciando tutti con il fiato sospeso: scopriamo chi sono i veri protagonisti di questa corsa mozzafiato. Continua a leggere per scoprire chi ha conquistato e chi ha deluso in questa emozionante tappa del mondiale.

Il Gran Premio del Canada di F1 si è risolto con il trionfo della Mercedes (1° George Russell, 3° Andrea Kimi Antonelli). In ottica Mondiale, Oscar Piastri ha comunque guadagnato 12 punti al compagno di squadra Lando Norris, mentre la Ferrari non si è vista. Chi sono, dunque, promossi e bocciati dell’evento? PROMOSSI. RUSSELL George (Mercedes) – I pianeti si sono allineati. Una Mercedes più competitiva del solito, una McLaren inaspettatamente in difficoltà e un Verstappen calmierato dal rischio di squalifica avevano creato lo scenario ideale per conseguire la vittoria. Missione compiuta, perché il britannico è stato perfetto, gestendo al meglio la vettura e la sempre minacciosa ombra di Super Max alle sue spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, promossi e bocciati GP Canada 2025. Piloti Mercedes a pieni voti, Norris bocciatura pesantissima

