F1 Lando Norris | Ho commesso un errore imperdonabile La classifica? Non ci guardo ancora

F1, Lando Norris ammette: "Ho commesso un errore imperdonabile". Al termine del Gran Premio del Canada, il pilota della McLaren si prende le sue responsabilità dopo un incidente che potrebbe influenzare l’intera stagione. Sul tracciato di Montreal, tra errori e tensioni, Norris si apre al pubblico, consapevole delle conseguenze di un passo falso così cruciale. La gara sulla pista del...

Lando Norris recita il “mea culpa” al termine del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, infatti, il pilota del team McLaren ha commesso uno di quegli errori che rischiano di far prendere una direzione particolare all’intera annata. Il tamponamento del compagno di scuderia Oscar Piastri è stato davvero un errore grossolano. La gara sulla pista del Quebec ha visto il successo di George Russell che ha preceduto Max Verstappen, mentre sul gradino più basso del podio troviamo il nostro Andrea Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Ho commesso un errore imperdonabile. La classifica? Non ci guardo ancora”

