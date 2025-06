F1 | in Canada l’Italia si consola con Antonelli Ferrari opache e rapporti sempre più tesi tra piloti e team

In un emozionante GP di Canada, la scena si accende tra sorpassi e tensioni: Russell conquista il suo primo trionfo a Montreal, mentre Verstappen e Antonelli completano il podio. Le Ferrari, invece, restano in ombra, complici strategie fallite e un andamento sfuggente. La gara lascia intuire che il campionato si fa sempre più incerto e combattuto, con i rapporti tra piloti e team che si scontrano sotto la bandiera a scacchi. Ma cosa riserverà il futuro?

Uno scoppiettante GP di Canada finisce nelle mani di Russell (4° successo in carriera, il primo a Montreal), che ha chiuso davanti alla Red Bull di Verstappen (2°) e all’altra Mercedes di Antonelli (3°), al primo podio in carriera. Fuori dal podio per la prima volta in stagione le McLaren: Piastri è 4°, Norris finisce contro il muro nel finale, nel tentativo in pieno rettilineo di superare l’australiano. Opache le Ferrari, mai in gara: Leclerc è 5°, Hamilton 6°. Chiudono la top-10: Alonso (7° con l’Aston Martin), Hulkenberg (8° sulla Sauber), Ocon (9° con la Haas) e Sainz (10° sulla Williams). Fra due domeniche si corre in Austria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it