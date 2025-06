F1 Andrea Stella sull’incidente tra Norris e Piastri | Avremo delle conversazioni dure

Il Gran Premio del Canada 2025 ha acceso un acceso dibattito tra gli appassionati di Formula 1, con confronti duri e prese di posizione ferme, soprattutto sulla controversa collisione tra Norris e Piastri. Un episodio che ha messo in luce le tensioni interne alla McLaren, tra errori e scelte difficili da digerire. Ora, il team si trova di fronte a una sfida cruciale: come rialzare la testa e ritrovare la strada verso il successo.

Il Gran Premio del Canada 2025 ha regalato tanti spunti di riflessione e forse anche qualche grattacapo soprattutto tra le fila del team McLaren. Per la prima volta in stagione, alla decima gara dell’anno, nessun pilota papaya è salito sul podio con Oscar Piastri che si è dovuto accontentare del quarto posto e Lando Norris addirittura ritirato per un contatto con il compagno di squadra a pochi giri dalla fine. Un errore pacchiano quello dell’inglese, che ha tamponato in pieno rettilineo la MCL35 dell’australiano nel tentativo di superarlo in uno spazio inesistente sprofondando a -22 dalla vetta del Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Stella sull’incidente tra Norris e Piastri: “Avremo delle conversazioni dure”

