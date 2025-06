Ezio Greggio a Marefestival 2025 | il comico che resiste al tempo

Ezio Greggio, il comico che resiste al tempo, torna a Salina per Marefestival 2025, portando sul palco l’ironia che unisce passato e presente. Tra ricordi di Troisi e il teatro che ancora fa ridere e riflettere, la sua comicità si rivela più seria che mai. A Salina, Ezio ha ricevuto la Targa Argento per il Teatro nel Premio Troisi, un riconoscimento che celebra la sua lunga e brillante carriera, confermando che il suo umorismo è senza età.

Sul palco di Salina, tra il ricordo di Troisi e il teatro che fa ancora ridere e riflettere. A Marefestival 2025 la comicità "si fa seria". Non ha mai davvero lasciato il palco, ma a Salina c'è stato un momento in cui sembrava tornare dove tutto è cominciato. Non in senso geografico, ma ideale. Ezio Greggio, volto storico della comicità italiana, ha ricevuto la Targa Argento per il Teatro nell'ambito del Marefestival Salina – Premio Troisi, un riconoscimento che dice molto più di quanto sembri. Non solo un premio alla carriera, ma un segno di continuità: tra generazioni, tra linguaggi, tra risate di ieri e quelle che ancora oggi riempiono i teatri.