Ex stazione di servizio in via Imbriani il terzo Municipio chiede un progetto di recupero

L’ex stazione di servizio in via Imbriani, nel cuore del Terzo Municipio, rappresenta un patrimonio abbandonato che necessita di urgentemente una trasformazione. La presidente Maria Spampinato si fa portavoce delle istanze dei cittadini, chiedendo un progetto di riqualificazione capace di restituire vitalità e sicurezza a quell’area transennata. È giunto il momento di trasformare questa porzione di territorio in un’opportunità di sviluppo e rigenerazione urbana, per il bene di tutta la comunità.

Recuperare l’area dove, fino a poco tempo fa, sorgeva un’ex stazione di servizio in via Renato Imbriani. La presidente del III municipio Maria Spampinato si fa portavoce delle richieste dei cittadini e chiede un intervento urgente per riqualificare l’intero sito. “Parliamo di un’area transennata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ex stazione di servizio in via Imbriani, il terzo Municipio chiede un progetto di recupero

In questa notizia si parla di: stazione - servizio - imbriani - municipio

Tentato furto in una stazione di servizio, ma i ladri restano a mani vuote - Nella notte, un tentato furto ha scosso la tranquillità della stazione di servizio Eni di Fossacesia.

Ex stazione di servizio in via Imbriani, il terzo Municipio chiede un progetto di recupero; Ex stazione di servizio in via Imbriani, il terzo Municipio chiede un progetto di recupero; Degrado nell’ex stazione di servizio di via Renato Imbriani, monta la protesta del quartiere.

Catania, degrado ex stazione servizi via Imbriani: il presidente del III Municipio scrive al Comune - A dichiararlo è Paolo Ferrara, presidente del III municipio di Catania che denuncia lo stato di degrado in cui versa l'ormai ex stazione di servizio. catanianews.it scrive