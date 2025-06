Ex ospedale Sant’Anna il PD attacca | Letti e attrezzature lasciati a marcire come le troppe promesse mai mantenute

L’ospedale Sant’Anna di Como torna al centro del polemico dibattito politico, con il Partito Democratico che denuncia lo stato di abbandono delle attrezzature e dei letti lasciati a marcire, simbolo di promesse non mantenute. La questione, definita “sconcertante”, riguarda 337 letti acquistati nel 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid, ora inutilizzati e deteriorati. Una situazione che solleva dubbi sulla gestione sanitaria regionale e sulle priorità di investimento pubblico.

Il Partito Democratico di Como torna a puntare il dito contro la gestione sanitaria di Regione Lombardia, portando alla luce una vicenda che definisce "sconcertante". Al centro delle polemiche ci sono 337 letti ospedalieri acquistati nel 2020, durante l'emergenza Covid, per l'allestimento del.

Banchi tra i reparti, libri e quaderni accanto ai letti: come la scuola in ospedale trasforma la degenza in un’occasione di crescita, cultura e speranza per centinaia di studenti - Nei reparti ospedalieri, tra banchi e letti, la scuola offre un'opportunità unica: trasformare la degenza in un periodo di crescita culturale e personale per i giovani pazienti.

’: Dopo un graduale aumento dei posti letto aggiuntivi, da questa settimana il reparto di Psichiatria dell’ospedale Sant’Anna può contare su un tot Vai su Facebook

Ex ospedale Sant’Anna, il PD attacca: “Letti e attrezzature lasciati a marcire come le troppe promesse mai mantenute”; In dono i letti dimenticati all’ex ospedale. Ma l’Ucraina deve pagarsi il trasporto; Como, 200 letti terapia intensiva Covid mai usati: ipotesi dono a Kiev.

In dono i letti dimenticati all’ex ospedale. Ma l’Ucraina deve pagarsi il trasporto - Intanto si scopre che spetta all’amministrazione del Paese in guerra occuparsi del trasferimento ... Lo riporta laprovinciadicomo.it

I letti abbandonati all’ex Sant’Anna: «Sono 330, valgono 400mila euro» - a noi risulta da inizio anno, all’ospedale di Menaggio, usati nel convitto dove sono ospitati ... laprovinciadicomo.it scrive