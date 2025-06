Ex Mira Lanza giornata storica | dopo anni d' incendi e abbandono è partita la bonifica

Dopo decenni di abbandono e un devastante incendio, Mira Lanza torna a respirare con l’avvio della bonifica iniziata il 16 giugno. Un importante passo verso il recupero di un sito simbolo del passato industriale locale, che ora si prepara a rinascere e a scrivere un nuovo capitolo di speranza e rinascita, alimentando le aspettative dei residenti e della comunità. È il momento di guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.

Dalla sua chiusura, avvenuta nel 1952, all’incendio dello scorso 29 maggio, l’ex Mira Lanza è stato un complesso in stato di profondo abbandono. Da lunedì 16 giugno sull’ex saponificio industriale si può cominciare a scrivere un nuovo capitolo. Questa almeno è l’aspettativa dei residenti e della. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ex Mira Lanza, "giornata storica": dopo anni d'incendi e abbandono è partita la bonifica

In questa notizia si parla di: mira - lanza - abbandono - giornata

Roma, incendio nell’ex Mira Lanza: trovate oltre 20 bombole di gas - Un incendio si è verificato all’alba nel quartiere Marconi di Roma, all’interno dell’ex Mira Lanza, provocando il crollo di alcuni cumuli di rifiuti e trovando oltre 20 bombole di gas.

Ex Mira Lanza, giornata storica: dopo anni d'incendi e abbandono è partita la bonifica; Ex Mira Lanza: rotatoria riaperta entro la primavera (ma slittano alcuni lavori); Raccolti più di 1.000 chili di rifiuti dalla spiaggia di Coccia di Morto.

A Roma iniziata la bonifica dell’ex stabilimento Mira Lanza di Marconi, sorgerà uno studentato - ROMA (ITALPRESS) – L ‘intervento di bonifica e cantierizzazione dell’ex stabilimento Mira Lanza di Marconi, nel Municipio Roma XI, è partito questa mattina alla presenza del Sindaco di Roma, Roberto G ... Lo riporta italpress.com

Ex Mira Lanza l'eterna incompiuta: tra sgomberi, incendi e progetti arenati - Il rilancio dell'ex Mira Lanza “È evidente che quello stabilimento industriale, ormai dismesso da anni, non può e non deve rimanere in questo stato di abbandono: se ridestinato l'ex Mira Lanza ... romatoday.it scrive