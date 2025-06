Ex Milan Cafu crea la Top 11 del suo Brasile | attacco atomico | VIDEO

Durante la Milano Football Week 2025, Marcos Cafu, leggendario ex terzino di Roma e Milan, ha svelato la sua personale Top 11 del Brasile, un attacco atomico che unisce i campioni dei Mondiali del 1994 e del 2002. Un viaggio tra talento, passione e storia del calcio brasiliano, che fa rivivere i momenti più emozionanti di due epoche indimenticabili. Scopri il video e lasciati conquistare!

Marcos Cafu, ex terzino di Roma e Milan, ha creato - alla 'Milano Football Week' - la Top 11 del suo Brasile: campioni del 1994 e del 2002. Ospite della Milano Football Week 2025, l'ex terzino di Roma e Milan, il 'Pendolino' Marcos Cafu, ha composto la Top 11 del "suo" Brasile, alternando i Campioni del Mondo del 1994 a quelli del 2002. Guarda il video!

