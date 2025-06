Ex Milan Cafu | Ancelotti perfetto per il Brasile Gli ho detto … | VIDEO

Marcos Cafu, leggenda del calcio brasiliano e ex terzino del Milan, svela i suoi pensieri sulla recente nomina di Carlo Ancelotti come nuovo CT del Brasile. Durante la Milano Football Week, Cafu ha condiviso riflessioni sulla sua esperienza con Ancelotti e sulla passione per le Nazionali. Un’intervista ricca di emozioni e ricordi, che mette in luce quanto l’ex allenatore sia perfetto per guidare il Brasilia verso nuovi successi. Ecco, nel video, le sue parole.

Marcos Cafu, ex terzino del Milan, ha parlato della nomina del suo ex allenatore in rossonero, Carlo Ancelotti, a C.T. del Brasile. Il video. Intervistato alla Milano Football Week, l'ex Milan e Roma Cafu ha parlato di Nazionali. Prima dell'Italia con Gennaro Gattuso e poi del suo Brasile allenato da Carlo Ancelotti. Ecco, nel video, le sue risposte sull'ex compagno di squadra e sul suo ex allenatore in rossonero.

