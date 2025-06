Ex concorrente del Grande Fratello a Temptation Island | sorpresa per il pubblico

scoprire nuove storie d’amore, tradimenti e sorprendenti rivelazioni. La presenza di un ex concorrente del Grande Fratello tra i partecipanti aggiunge un tocco di suspense in più, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. La tredicesima stagione promette di essere la più avvincente di sempre, pronta a incuriosire e scatenare discussioni su ogni anteprima. Pronti a immergervi in questa nuova avventura?

La nuova stagione di Temptation Island si appresta a tornare su Canale 5, portando con sé un coinvolgente mix di emozioni, tensioni e colpi di scena. La tredicesima edizione, prevista dal 3 luglio, si svolgerà in una cornice suggestiva della Calabria, segnando un’importante novità rispetto alle precedenti edizioni che si sono svolte in Sardegna. Questo ritorno rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere, pronti a scoprire quali coppie sapranno resistere alle tentazioni. location e format della tredicesima edizione. trasferimento dalla Sardegna alla calabria. Per la prima volta nella storia del programma, i due villaggi delle tentazioni saranno allestiti in Calabria. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ex concorrente del Grande Fratello a Temptation Island: sorpresa per il pubblico

In questa notizia si parla di: temptation - island - concorrente - fratello

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

“Tra i tentatori di Temptation Island potremmo ritrovare un ex gieffino dell’ultima edizione… Si tratta di Emanuele Fiori…” È bastata questa frase, condivisa da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, per accendere la curiosità dei fan: l’ex concorrente del Grande Frat Vai su Facebook

Temptation Island, tra i tentatori della nuova edizione anche un ex concorrente del Grande Fratello: ecco di chi si tratta; Grande Fratello, Alfonso D’Apice di Temptation Island è un nuovo concorrente, l’indiscrezione; Federica di Temptation Island è una concorrente del Grande Fratello.

Un ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello dovrebbe essere un tentatore di Temptation Island. Ecco chi è - Un ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello dovrebbe essere un tentatore di Temptation Island. Come scrive novella2000.it

Temptation Island, tra i tentatori della nuova edizione anche un ex concorrente del Grande Fratello: ecco di chi si tratta - Temptation Island sta per tornare in onda su Canale 5: stando alle ultime indiscrezioni, tra i tentatori della nuova edizione ci sarà anche l'ex gieffino Emanuele Fiori! Riporta msn.com