Ex Cinema Aurora mercoledì 18 giugno il Giardino filosofico con Lamberto Giannini

Mercoledì 18 giugno alle 21.15, l'Ex Cinema Aurora ospita "Il giardino filosofico" con il professor Lamberto Giannini, un appuntamento imperdibile per esplorare come le mutazioni del potere influenzino i concetti di diritto nella società liquida e postmoderna. Un'occasione unica per immergersi in riflessioni profonde e stimolanti che aprono nuovi orizzonti di pensiero. Non mancate a questa serata di confronto e cultura!

Mercoledì 18 giugno, alle 21.15 all'Ex Cinema Aurora, nuovo appuntamento con "Il giardino filosofico" del professor Lamberto Giannini. Al centro dell'incontro la mutazione del rapporto con il potere e, di conseguenza, con il concetto di diritto nella società liquida e postmoderna. I filosofi di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Ex Cinema Aurora, mercoledì 18 giugno il "Giardino filosofico" con Lamberto Giannini

