Ex Blutec i sindacati vigilano sull' avvio dei lavori | Ora visite mediche e formazione operai

I sindacati vigilano attentamente sull’avvio delle attività presso lo stabilimento ex Blutec di Termini Imerese, garantendo che le visite mediche e la formazione degli operai si svolgano nel rispetto delle normative e dei diritti dei lavoratori. Questa fase cruciale segna un passo importante nel progetto di rilancio dell’impianto, promosso dalla Pelligra Holding. A testimonianza dell’impegno condiviso, le sigle sindacali continueranno a monitorare ogni sviluppo per assicurare un futuro stabile e sostenibile per tutti i coinvolti.

Sono ufficialmente partiti oggi i lavori di ristrutturazione dello stabilimento ex Blutec di Termini Imerese nell'ambito del progetto avviato dalla Pelligra Holding, guidata da Ross Pelligra, insieme a Gaetano Nicolosi e Sebastiano Caggia. A renderlo noto sono Fim, Fiom e Uilm che riferiscono di.

