evade dai domiciliari e spaventa i passanti con una pistola giocattolo

Un episodio inquietante scuote Pachino: un uomo di 36 anni evade dagli arresti domiciliari, armato di una pistola giocattolo e pronto a spaventare i passanti. La sua fuga è stata bruscamente interrotta grazie al braccialetto elettronico, che ha avvisato le forze dell’ordine. Poco prima di essere catturato, ha cercato di infilarsi in casa di un amico, seminando panico tra i cittadini. La dinamica e le conseguenze di questo episodio sono ancora sotto analisi, ma il rischio è stato prontamente scongiurato.

E’ evaso dagli arresti domiciliari ed è stato individuato grazie al braccialetto elettronico nella centrale via Mazzini di Pachino, un uomo di 36 anni. A seguito della segnalazione pervenuta al commissariato per l’allarme scattato dal dispositivo, gli agenti lo hanno sorpreso mentre cercava di entrare in casa di un amico. Poco prima di essere bloccato, il trentaseienne ha spaventato i passanti. 🔗 Leggi su Feedpress.me