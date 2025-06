Eurovision San Marino potrebbe non partecipare più | i motivi

potrebbe non partecipare all’Eurovision Song Contest 2025 a causa di complicazioni logistiche, finanziarie o di strategia nazionale. La possibilità di vedere San Marino fuori dalla competizione apre un dibattito sulla presenza dei piccoli Stati in un evento così globale e prestigioso, lasciando gli appassionati con una domanda: sarà questa l’ultima occasione per ascoltare le loro voci sul palcoscenico europeo?

In un Eurovision Song Contest 2025 dove l'Italia si è fatta notare e apprezzata in tanti modi diversi, la serata finale ha lasciato un piccolo retrogusto amaro. Il 26esimo posto di Gabry Ponte, inaspettato e difficile da digerire per molti fan, ha acceso un dibattito che va oltre la performance di un artista amatissimo a livello internazionale. Lo sguardo si sposta su San Marino, uno dei Paesi più piccoli (e spesso sottovalutati) in gara, che ora potrebbe addirittura decidere di tirarsi indietro. "Eurovision", perché San Marino potrebbe dire addio. L'edizione 2025, andata in scena a Basilea, è stata come sempre una festa di musica e spettacolo.

Gabry Ponte all'Eurovision 2025, chi è il dj che gareggia per San Marino: età, dove vive, i figli, la malattia, la carriera e il successo social - Gabry Ponte, il celebre DJ e produttore musicale, rappresenterà San Marino all'Eurovision 2025 con la sua travolgente canzone "Tutta l'Italia", già trionfatrice al Sanmarino Song Contest.

