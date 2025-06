Europeo Under 21 | Germania e Danimarca volano ai quarti frena l’Inghilterra l’Ucraina spera | Nazionali

L'Europeo Under 21 infiamma le emozioni: la Germania e la Danimarca volano ai quarti, mentre Inghilterra e Ucraina affrontano sfide cruciali. I social sono in fermento, commentando ogni istante di questo torneo ricco di sorprese e passione. La competizione si fa sempre più intensa, con verdetti che potrebbero rivoluzionare il futuro del calcio giovanile europeo. Rimanete sintonizzati, perché il meglio deve ancora arrivare!

2025-06-15 23:47:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Si è appena conclusa la seconda giornata della fase a gironi dell’Europeo Under 21, con quattro partite ricche di emozioni e primi verdetti importanti. Nel Gruppo B la Germania si conferma protagonista assoluta: domina la Repubblica Ceca per oltre un’ora e chiude con un netto 4-2 che vale la seconda vittoria in due partite e la qualificazione matematica alla fase a eliminazione diretta. I tedeschi vanno a segno con Tressoldi al 34’, Nebel al 41’, Woltemade al 54’ e Martel al 59’, prima della reazione ceca che accorcia le distanze con un’autorete di Arrey-Mbi al 61’ e un goal di Spacil al 66’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Questi i convocati per il prossimo Europeo under 21. Gli Oranje esordiranno nel gruppo D contro la Finlandia, mentre le altre due avversarie sono Danimarca e Ucraina. Vanno avanti ai quarti le prime due di ogni gruppo, mentre in caso di parità conteranno i

