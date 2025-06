Europeo U21 Spagna e Italia si giocano il primo posto nel girone | i bookie danno fiducia alle Furie Rosse

L’attesa è alle stelle: Spagna e Italia si sfidano a Trnava per conquistare il primo posto nel girone dell’Europeo Under 21. Con le Furie Rosse favorite dai bookmaker, il match promette emozioni e colpi di scena. Chi si aggiudicherà il prestigioso primato e un vantaggio nei quarti? Restate sintonizzati, perché questa partita potrebbe riscrivere le sorti del torneo!

Già sicure della qualificazione ai quarti di finale dell`Europeo Under 21, Spagna e Italia sono di fronte a Trnava per il primato del Gruppo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: europeo - spagna - italia - giocano

L’Italia femminile si prepara all’Europeo, in un anno risultati positivi contro Germania, Danimarca, Spagna e Svezia - L’Italia femminile si prepara con entusiasmo all’Europeo in Svizzera, dopo risultati incoraggianti contro Germania, Danimarca, Spagna e Svezia.

L’Italia U21 vola ai quarti di finale dell’Europeo: altro 1-0 per gli azzurrini dopo quello alla Romania, Casadei stende la Slovacchia e regala l’aggancio la Spagna avversaria all’ultima giornata, in palio il primo posto ? Vai su Facebook

Italia - Spagna Europei Under 21 2025: orario e dove vedere la partita · Calcio oggi; Italia Under 21 ai quarti di finale degli Europei: contro chi giocano gli Azzurrini, i prossimi avversari; Italia Under 21 agli Europei 2025, quando gioca: girone e calendario delle partite.

Spagna-Italia Under 21: formazioni, dove vederla in tv e streaming - L`Italia Under 21 chiude il girone degli Europei di categoria affrontando i pari età della Spagna nella terza giornata. Da calciomercato.com

Europei U21: l’Italia sfida la Spagna per il primato nel girone - Italia: in palio il primato nel girone con Gnonto che guida gli Azzurri e la rete del numero 10 bancata a 5,25 sulla lavagna scommesse Sisal. gioconews.it scrive