Europei Under 21 domani Spagna Italia! Nunziata in conferenza | Giusto fare i cambi Ho portato 23 calciatori ottimi

Domani si accendono le emozioni agli Europei Under 21 con la sfida tra Spagna e Italia, un incontro che promette spettacolo e suspense. Nunziata, in conferenza stampa, ha sottolineato l'importanza dei cambi e il talento dei suoi 23 ottimi calciatori, pronti a dare il massimo per conquistare il primo posto nel girone. La partita si avvicina, e l’Italia è determinata a fare la differenza.

Alla vigilia dello scontro diretto contro la Spagna Under 21, nella 3a giornata del campionato europeo di categoria, ha parlato Carmine Nunziata, tecnico dell'Italia Under 21 in conferenza stampa, per presentare la sfida valevole il primo posto .

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Seconda vittoria in altrettante partite per gli Azzurrini di Carmine Nunziata ai Campionati Europei Under 21. Un 1 a 0 sofferto contro la Slovacchia, arrivato grazie alla rete di Cesare Casadei in apertura di match. L'Italia s Vai su Facebook

