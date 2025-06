Europei Scherma Genova 2025 finale fioretto maschile | oro per Bianchi

Europei di scherma a Genova 2025: un evento imperdibile che infiamma il cuore degli appassionati. Nella finale di fioretto maschile, Guillaume Bianchi ha conquistato la medaglia d’oro, aggiungendo un nuovo brillante capitolo alla storia della scherma italiana. Dopo un percorso avvincente e combattuto, l’Italia si conferma ancora una volta potenza nel panorama europeo. Una vittoria che dimostra come i nostri atleti continuino a scrivere pagine di successo, portando alto il tricolore e l’onore dello sport italiano.

Arriva un grande successo italiano negli Europei di scherma nella categoria fioretto maschile: Guillaume Bianchi festeggia la medaglia d’oro. L’ Italia del fioretto maschile aggiunge una medaglia d’oro al suo medagliere europeo di scherma. Dopo una grande cavalcata nella competizione, l’ Azzurro arriva in finale, dove ha sfidato il fiorettista francese Anas Anane. Quest’ultimo è stato decisivo nell’evitare una finale tutta italiana, in quanto in semifinale ha trionfato su Tommaso Marini (bronzo europeo). Per Guillaume Bianchi è il primo trofeo individuale in carriera, vinto in una finale a senso unico. 🔗 Leggi su Sportface.it