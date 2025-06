Europei scherma Bianchi oro nel fioretto e Marini bronzo

L'Italia si conferma regina della scherma ai Campionati Europei di Genova 2025, regalando emozioni e medaglie da applausi. Con Bianchi che trionfa nel fioretto e Marini e altre due atlete sul podio nella spada femminile, il nostro Paese dimostra ancora una volta il suo predominio in questa disciplina. Un risultato straordinario che incanta gli appassionati e rafforza la leadership azzurra nel panorama europeo. La giornata si conclude con un poker di successi che resterà nella storia.

Roma, 16 giu. (askanews) – Guillaume Bianchi è il nuovo campione d’Europa di fioretto maschile, svettando sul gradino più alto di un podio molto azzurro perché è terzo classificato Tommaso Marini, e nel lunedì di Genova arrivano anche altre due bronzi, griffati da Sara Maria Kowalczyk e Alberta Santuccio nella spada femminile. Un poker straordinario di medaglie per l’Italia nella terza giornata dei Campionati Europei Genova 2025: la delegazione azzurra vola così a quota sette podi, e da domani cominceranno le gare a squadre. È d’oro l’Europa di Guillaume Bianchi, che fa suonare per la prima volta in questa edizione della kermesse continentale l’Inno di Mameli nel nuovo Palasport del capoluogo ligure. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

