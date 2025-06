Europei scherma 2025 oggi | orari lunedì 16 giugno tv streaming italiani in gara

Oggi a Genova si accende l’entusiasmo agli Europei di scherma 2025 con la finalissima del fioretto maschile e della spada femminile. L’Italia, in corsa per aggiudicarsi la prima medaglia d’oro, punta tutto sulla determinazione dei suoi atleti, dopo aver già conquistato due bronzi e un argento. La diretta live degli Europei di scherma dalle 9.00 promette emozioni autentiche: non perdetevi questa giornata ricca di colpi di scena e passione.

Terza giornata degli Europei di scherma di Genova ed oggi si concludono le prove individuali, con i titoli del fioretto maschile e della spada femminile. L’Italia spera di conquistare la prima medaglia d’oro della rassegna continentale, avendo vinto finora un argento con Matteo Galassi e poi due bronzi con Andrea Santarelli e Martina Batini. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA DALLE 9.00 Dal fioretto maschile ci si aspetta moltissimo, vista la stagione di Coppa del Mondo, ma le sorprese in questo Europeo non sono mancate e ne ha fatto le spese anche la stessa Italia nella gara femminile. Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi sono tutti candidati a salire sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei scherma 2025 oggi: orari lunedì 16 giugno, tv, streaming, italiani in gara

