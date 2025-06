Europei scherma 2025 oggi | orari 16 giugno tv streaming italiani in gara

Oggi, 16 giugno, Genova si anima con le emozioni degli Europei di scherma 2025, conclude le prove individuali e si scrive una pagina importante di questa competizione. L’Italia, forte delle sue medaglie conquistate finora, punta alla gloria nel fioretto maschile e nella spada femminile. Restate con noi per scoprire se gli azzurri potranno portare a casa il tanto ambito oro, seguendo in diretta tv e streaming. Le sorprese sono dietro l’angolo!

Terza giornata degli Europei di scherma di Genova ed oggi si concludono le prove individuali, con i titoli del fioretto maschile e della spada femminile. L’Italia spera di conquistare la prima medaglia d’oro della rassegna continentale, avendo vinto finora un argento con Matteo Galassi e poi due bronzi con Andrea Santarelli e Martina Batini. Dal fioretto maschile ci si aspetta moltissimo, vista la stagione di Coppa del Mondo, ma le sorprese in questo Europeo non sono mancate e ne ha fatto le spese anche la stessa Italia nella gara femminile. Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi sono tutti candidati a salire sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei scherma 2025 oggi: orari 16 giugno, tv, streaming, italiani in gara

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

