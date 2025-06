Europei di scherma Guillaume Bianchi oro nel fioretto maschile | Davvero un bel periodo

Una giornata indimenticabile per la scherma italiana: Guillaume Bianchi conquista l’oro nel fioretto maschile, portando a casa un meritato trionfo che riempie di orgoglio tutto il movimento. Il podio azzurro si completa con Tommaso Marini, terzo, mentre altre due medaglie di bronzo arrivano da Sara Maria Kowalczyk e Alberta Santuccio nella spada femminile. Un poker di successi che dimostra la forza e la passione della nostra scherma, scrivendo pagine memorabili nella storia degli Europei.

Guillaume Bianchi vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile Europei di scherma in corso a Genova battendo in finale il francese Anas Anane per 15-5. Primo oro europeo individuale per lo schermidore romano e primo oro europeo per l'Italia nel torneo

