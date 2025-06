Europei di Pasticceria | partecipa anche Francesco Genovese di San Cipriano

Ecco una grande notizia che riempie di orgoglio la nostra comunità: Francesco Genovese, talento e passione di San Cipriano, rappresenterà il nostro paese agli Europei di Pasticceria! Questa competizione mondiale, in programma a gennaio a Lione, vede protagonisti i migliori pasticceri d’Europa. Siamo certi che Francesco porterà in alto il nome di San Cipriano, dimostrando che l’eccellenza nasce dalla dedizione e dall’amore per il proprio mestiere. In bocca al lupo!

Europei di Pasticceria: partecipa anche Francesco Genovese di San Cipriano

Europei di Pasticceria: partecipa anche Francesco Genovese di San Cipriano - Francesco si è classificato primo alla selezione nazionale del Regno Unito, conquistando il diritto di rappresentare l’Inghilterra nella gara continentale e aprendo le porte alla futura partecipazione ... Lo riporta salernotoday.it

