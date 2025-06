Europa e Usa trattano sui dazi | accordo vicino per blindare settori strategici

Europa e USA si avvicinano a un accordo sui dazi, una svolta che promette di rafforzare i legami commerciali transatlantici e stabilizzare settori strategici come automobili, farmaceutica ed elettronica. Bruxelles e Washington cercano di blindare le rispettive economie, confrontandosi tra tensioni e negoziati serrati. Questa intesa potrebbe rivoluzionare il panorama commerciale globale, aprendo nuove opportunità e riducendo i rischi di future dispute. La partita è aperta: scopriamo come evolverà .

Bruxelles e Washington si avvicinano a un’intesa che potrebbe cambiare i rapporti commerciali transatlantici, scossi da mesi di tensioni e colpi di scena. Secondo quanto anticipato da Handelsblatt, la Commissione Ue sarebbe pronta ad accettare un dazio fisso del 10%, pur di evitare tariffe piĂą elevate su comparti cruciali come automobili, farmaceutica e componenti elettronici. Nell’offerta messa sul tavolo anche uno stop all’importazione di gas russo, sostituito dal Gnl americano, per rinsaldare i legami energetici con gli Stati Uniti e allinearsi a scelte geopolitiche piĂą nette. Washington non scioglie ancora i nodi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Europa e Usa trattano sui dazi: accordo vicino per blindare settori strategici

In questa notizia si parla di: europa - trattano - dazi - accordo

Dazi, l’Unione europea: “Buona notizia l’accordo Usa-Cina”. Ma tramonta l’idea dello zero per zero; Trump: «Potrei aumentare le tariffe su import auto. Più si sale, più costruiscono qui»; Automotive - Le Case tedesche trattano con gli Usa sui dazi.

Dazi, l’Ue pronta a un accordo al 10% con gli Usa - L'Unione europea sarebbe pronta ad accettare dazi del 10% sulle esportazioni verso gli Stati Uniti per scongiurare tariffe più elevate su automobili, medicinali ed elettronica, a condizione che l'acco ... Secondo italiaoggi.it

Dazi, media: "Ue pronta ad accordo su tariffe al 10% con gli Usa" - L'obiettivo dell’Unione europea è evitare tariffe più elevate su settori strategici come automobili, farmaceutica e componenti elettronici. Da tg24.sky.it