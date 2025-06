Estorsioni vendita di armi e droga | il blitz dei carabinieri fra Bari e Canosa

Un’operazione senza precedenti scuote le province di Bari e Bat: 150 carabinieri, supportati da elicotteri, unità cinofile e forze speciali, hanno smantellato un pericoloso traffico di armi e droga nell’ambito dell’indagine ‘Diomede’. Questo blitz epocale testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza e combattere il crimine organizzato sul nostro territorio. Restate con noi per scoprire i dettagli di questa operazione rivoluzionaria.

Ecco alcune immagini riferite all'indagine 'Diomede', condotta dai carabinieri fra le province di Bari e Bat. Questa mattina, 150 militari dell'Arma, con il supporto del personale del 6° Nucleo Elicotteri, dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e del Nucleo cinofili di Modugno, hanno. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Estorsioni, vendita di armi e droga: il blitz dei carabinieri fra Bari e Canosa

