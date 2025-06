Estorsioni con metodo mafioso traffico di armi e droga | 19 arresti tra Canosa e Bari

Un'operazione lampo dei Carabinieri smantella una rete di estorsioni con metodo mafioso tra Canosa e Bari, portando all’arresto di 19 persone. Nell’ambito dell’indagine "Diomede", le forze dell’ordine hanno colpito duramente un’organizzazione coinvolta nel traffico illecito di armi e droga, rafforzando il nostro impegno nella lotta alla criminalità organizzata. La sicurezza delle nostre comunità resta la priorità, e questa operazione ne è la prova concreta.

Nell'ambito dell'indagine "Diomede" i carabinieri del Comando provincia di Barletta-Andria-Trani del Comando provinciale di Foggia stanno dando esecuzione a 19 misure cautelari tra Canosa e Bari per estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso, vendita e porto illegale in luogo pubblico di. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Estorsioni con metodo mafioso, traffico di armi e droga: 19 arresti tra Canosa e Bari

