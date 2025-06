Estorsione con metodo mafioso | 19 arresti nel blitz ' Diomede'

Un’operazione di vasta portata scuote il territorio pugliese: 19 persone arrestate nel blitz Diomede, orchestrato dai carabinieri di Barletta-Andria-Trani e Foggia. L’indagine smaschera un grave quadro di estorsione aggravata dal metodo mafioso, con coinvolgimenti anche nel traffico di armi e munizioni. Questo intervento rappresenta un colpo deciso alle infiltrazioni criminali, riaffermando l’impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata.

Dalle prime luci dell'alba i carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani e del comando provinciale di Foggia stanno dando esecuzione a 19 misure cautelari per estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso, vendita e porto illegale in luogo pubblico di armi e munizioni da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Estorsione con metodo mafioso: 19 arresti nel blitz 'Diomede'

