Estevao mostra i fan del Chelsea cosa arriverà come Palmeiras e Porto condividono i punti alla Coppa del Mondo di Club

L’attesa è finita: Estevao Willian, giovane talento di soli 18 anni, ha incantato i fan del Chelsea con una prestazione straordinaria a Stamford Bridge, lasciando il segno prima del suo debutto londinese. Nel frattempo, Palmeiras e Porto hanno condiviso i punti in un pareggio senza reti nella sfida di apertura della Coppa del Mondo per club. Una notte ricca di emozioni che promette grande spettacolo nel futuro del calcio internazionale.

2025-06-16 09:40:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Estevao Willian ha mostrato scorci del prodigioso talento che presto metterà in giro Stamford Bridge mentre Palmeiras ha condiviso un pareggio senza reti con Porto nel loro apri della Coppa del Mondo di club ieri sera. Estevao, il diciottenne che si unirà al Chelsea dopo il torneo, ha vinto il Player of the Match Award per uno spettacolo scintillante che avrebbe dovuto essere premiato con tre punti per la sua squadra. Il lato brasiliano Palmeiras ha avuto maggiori possibilità con Estevao – descritto come la migliore prospettiva brasiliana da quando Neymar – prominente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: estevao - palmeiras - chelsea - porto

Primo tempo di altissimo livello del #Palmeiras, che sta giocando meglio del #Porto sia a livello tecnico che nell'intensità. Si conferma, probabilmente, la sudamericana con l'impostazione più europea, impressionante #Estevão (già del #Chelsea) #ClubWorld Vai su X

Tanto spettacolo, niente gol: Palmeiras-Porto è 0-0. Palo di Murilo nel finale; Palmeiras-Porto 0-0, pagelle e tabellino: Mora scatenato, Marcano, Ramos e Weverton insuperabili, Estevao ci prova, Felipe Anderson sottotono; Mondiale per club: Palmeiras-Porto che spettacolo, il Botafogo vince e debutta ex Inter Correa.

Mondiale per club: Palmeiras-Porto che spettacolo, il Botafogo vince e debutta ex Inter Correa - Non si segna nel Gruppo A del Mondiale per Club: anche tra Palmeiras e Porto finisce 0- Secondo sport.virgilio.it