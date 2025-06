Estate in città | attivato lo spazzamare di Salerno Pulita

Questa estate, Salerno si prepara a brillare ancora di più con lo spazzamare, l’innovativo sistema di pulizia che garantisce un mare più pulito e sicuro. Dopo un'attenta manutenzione, l’imbarcazione tornerà in azione da questa settimana, operando lunedì, mercoledì e venerdì. Un passo importante per preservare le nostre coste e offrire a cittadini e turisti un’estate all’insegna della sostenibilità e del rispetto ambientale.

