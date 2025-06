Estate | i consigli per viaggiare con un animale

di un gesto che può compromettere la salute e il benessere del nostro amico a quattro zampe. Ecco perché è fondamentale seguire alcune semplici regole per assicurare un viaggio sereno e sicuro, consentendo a tutti di vivere una vacanza indimenticabile.

Arriva l'estate e, come ogni anno, si pone il problema delle vacanze con gli animali di casa. Dalla Regione Piemonte arrivano i consigli per viaggiare con un animale, ricordando che l'abbandono non è una soluzione: oltre alle enormi sofferenze che l'abbandono provoca ad un animale, si tratta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Estate: i consigli per viaggiare con un animale

In questa notizia si parla di: animale - estate - consigli - viaggiare

L’estate con gli animali da compagnia: consigli utili per viaggiare con loro in Italia e all’estero Vai su Facebook

Passare l'estate con gli animali da compagnia Vai su X

Estate: i consigli per viaggiare con un animale; Consigli per viaggiare con gli animali; Estate e animali domestici: come evitare abbandoni e viaggiare in sicurezza.

L’estate con gli animali da compagnia: consigli utili per viaggiare con loro in Italia e all’estero - Durante il periodo estivo si registrano purtroppo ancora molti casi di abbandono di animali domestici. Secondo atnews.it

Consigli per viaggiare con gli animali - Durante il periodo estivo si registrano ancora casi di abbandono di animali domestici e spesso alla base di questo fenomeno ci sono scarsa pianificazione delle vacanze, problemi economici e logistici, ... Segnala ansa.it