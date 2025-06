Estate dei segreti perduti | trama cast e location della serie su Prime Video

Preparati a immergerti in un'estate di suspense e mistero con "L’estate dei segreti perduti", la nuova serie su Prime Video. Diretto da Julie Plec e Carina Adly MacKenzie, questo thriller ambientato nel 2025 ti catturerà con la sua trama avvincente, ambientazioni suggestive e un cast di attori talentuosi. Tutto si svolge tra scenari mozzafiato e segreti sepolti nel passato. La rivelazione finale ti lascerà senza fiato.

informazioni sulla serie tv L’estate dei segreti perduti. La produzione televisiva L’estate dei segreti perduti, diretta da Julie Plec e Carina Adly MacKenzie, rappresenta un esempio di mystery thriller ambientato nel 2025. Basata sull’omonimo romanzo di successo di E. Lockhart, la serie approfondisce le vicende di una giovane ereditiera alle prese con il tentativo di ricostruire un passato oscuro, segnato da un incidente misterioso. La narrazione si sviluppa attraverso flashback e ricerche che svelano segreti e verità nascoste. regia, produzione e cast principale della serie tv. registi e produttori della produzione televisiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Estate dei segreti perduti: trama, cast e location della serie su Prime Video

In questa notizia si parla di: estate - segreti - perduti - serie

Prime Video svela il trailer ufficiale di L’estate dei segreti perduti - Prime Video svela il trailer ufficiale di "L’estate dei segreti perduti", un avvincente mystery thriller tratto dal bestseller di E.

Film e #serietv della settimana tra il 15 e il 21 giugno #WeWereliars L'estate dei segreti perduti su Prime Video #Olympo e #TheWaterfront su Netflix #Rumors 2 su Rai Play Beetlejuice Beetlejuice su Sky, Il Nibbio su Netflix Il Corpo su Prime Video tra i film Al p Vai su Facebook

"L'estate dei segreti perduti": la serie tv tratta dall'omonimo mistery thriller http://illibraio.it/news/narrativa/lestate-dei-segreti-perduti-serie-tv-1475108/… @amazonprimenow @DeAgostiniLibri #serie #libri Vai su X

“L’estate dei segreti perduti”: la serie tv tratta dall’omonimo mistery thriller; “L’estate dei segreti perduti”, un teen drama dalle sfumature thriller; L'Estate dei Segreti Perduti: trama, trailer e data di uscita della serie mistery thriller Prime Video.

“L’estate dei segreti perduti”, un teen drama dalle sfumature thriller - Ipocrisie e misteri nella serie in otto episodi che adatta il bestseller di E. Come scrive sorrisi.com

'We Were Liars': l’autrice e le showrunner raccontano la serie Prime Video - Su Beechwood Island, le estati hanno un nome tutto loro e si susseguono implacabili, scandendo la vita dei suoi visitatori: We Were Liars (L’estate dei segreti perduti) – romanzo di E. Si legge su msn.com