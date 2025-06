Estate aiuti alle famiglie | contributi per campi solari e attività sportive dei figli

Con l’arrivo dell’estate, le famiglie si preparano a nuove sfide e spese. Fortunatamente, esistono bonus dedicati ai centri estivi e alle attività sportive dei più giovani, offrendo un prezioso aiuto economico. Questi contributi, riservati a figli tra i 3 e i 14 anni di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione, rappresentano un’opportunità da non perdere per alleggerire il budget familiare. Scopriamo insieme chi può beneficiarne e come fare domanda.

Firenze, 16 giugno 2025 – Campi solari e attività sportive. Con la chiusura delle scuole scattano nuovi impegni economici per le famiglie. Ci sono però alcuni bonus che consentono di alleggerire il carico. Uno di questi riguarda i centri estivi. Il contributo, però, non è per tutti: spetta esclusivamente ai figli – tra i 3 e i 14 anni – di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il rimborso sarà erogato entro il 31 dicembre e può valere fino a 100 euro a settimana (max per 4 settimane) arrivando quindi fino a 400 euro per figlio.

