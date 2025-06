Estate 2025 tornano le attività per bambini al parco Tiziano Terzani

Estate 2025 si preannuncia ancora più vivace al Parco Tiziano Terzani di Arezzo, dove tornano le attività dedicate ai bambini. Un calendario ricco di emozioni e divertimento, tra baby dance, laboratori creativi e giochi all’aperto, per rendere ogni giornata memorabile! Preparatevi a scoprire le novità e a vivere momenti di gioia insieme ai più piccoli. Non mancate, perché l’avventura nel verde sta per cominciare!

Arezzo, 16 giugno 2025 – Anche per l'estate 2025 il Parco Pubblico Attrezzato Tiziano Terzani di Terranuova Bracciolini ospita momenti di intrattenimento dedicati ai più piccoli. Il Comune, in collaborazione con il BetaBar, promuove un programma ricco di appuntamenti rivolti a un pubblico tra 1 e 12 anni. L'area verde ospiterà, come da tradizione, le serate di baby dance, organizzate e promosse dal BetaBar, a cui si affiancherà la rassegna di spettacoli di teatro urbano dal titolo "Il Mare può Aspettare 2025", realizzata in collaborazione tra il Comune e il BetaBar. Tutte le attività si svolgeranno presso il BetaBar, all'interno del parco Tiziano Terzani, in orario serale (dalle 20.

