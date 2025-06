Estate 2025 a Sanremo ecco One Night Summer Hits

Sanremo si appresta a diventare il cuore pulsante dell'estate 2025 con One Night Summer Hits, un evento che promette di unire musica, spettacolo e territorio in sei serate indimenticabili. Un’occasione unica per vivere l’atmosfera vibrante della riviera ligure all’insegna di grandi artisti e emozioni. Quindi, preparatevi a lasciarvi conquistare da un’estate che si preannuncia straordinaria, perché questa è solo l’inizio di qualcosa di davvero speciale.

Sanremo, 16 giu. (askanews) - Sanremo si prepara ad accogliere l'estate 2025 con la prima edizione del One Night Summer Hits, una rassegna di sei serate-evento pensate per fondere musica, spettacolo e valorizzazione del territorio. Il programma della manifestazione è stato presentato ufficialmente nella mattinata di lunedì 16 giugno presso la Sala PrivĂ© del Casinò di Sanremo: la Grande inaugurazione è fissata per il 19 luglio con Shade e Caro Wow, seguiti da Sethu e Chiello il 26 luglio. "Cercheremo di regalare emozioni alla CittĂ di Sanremo e ai suoi ospiti - spiega Giuseppe Grande, direttore artistico dell'evento -, attraverso concerti musucali che avranno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Estate 2025, a Sanremo ecco "One Night Summer Hits"

