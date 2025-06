Esposito al Mondiale per Club per incidere sul futuro! Inter ha 2 opzioni

Sebastiano Esposito, talento emergente dell'Inter e protagonista al Mondiale per Club, si trova di fronte a due opzioni cruciali per il suo futuro. Dopo aver dimostrato il suo valore in questa stagione, il giovane attaccante campano si appresta a scegliere tra un rilancio all’interno del club nerazzurro o una nuova avventura in prestito. La sua decisione potrebbe segnare il percorso dell’Inter nei prossimi anni, e le sue ambizioni sono più vive che mai.

Sebastiano Esposito rappresenta uno dei pochi esponenti del reparto offensivo dell'Inter presenti al Mondiale per Club. Le sue speranze non si limitano però al presente. LA CERTEZZA – Sebastiano Esposito è tornato all'Inter dopo il mancato riscatto dell'Empoli dovuto alla retrocessione dei toscani. Il calciatore campano, disimpegnatosi in maniera positiva nel corso della stagione con la squadra di Roberto D'Aversa, sarà dunque a disposizione di mister Cristian Chivu per gli impegni nerazzurri al Mondiale per Club. E dato che, almeno all'inizio, la composizione del reparto offensivo sarà molto limitata, le chances per incidere ci saranno sicuramente.

