Esplosione alla raffineria stop alla rete elettrica Guerra l’attacco devastante | conseguenze shock

In un contesto di tensione crescente e scontri senza tregua, le recenti esplosioni nella raffineria e il blackout della rete elettrica segnano un punto di svolta nel conflitto tra Israele e Iran. La guerra, che entra nel suo quarto giorno, minaccia di espandersi ulteriormente con conseguenze devastanti e shock per l’intera regione. Quali saranno i prossimi sviluppi in questo scenario apocalittico? La risposta potrebbe cambiare il destino del Medio Oriente.

TEL AVIV – TEHERAN – La guerra tra Israele e Iran entra nel suo quarto giorno, con una nuova, violenta ondata di missili lanciati da entrambe le parti durante la notte. Le Forze di difesa israeliane (IDF) dichiarano di avere ora il controllo dello spazio aereo iraniano, dopo aver distrutto un terzo dei lanciatori terra-aria. “Abbiamo ottenuto la piena superioritĂ aerea nei cieli di Teheran”, ha affermato il generale Effie Defrin in un briefing con la stampa. Dall’altra parte, l’ Iran ha colpito nelle prime ore del mattino una raffineria di petrolio israeliana, provocando danni alla rete elettrica e alla popolazione civile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Esplosione alla raffineria, stop alla rete elettrica”. Guerra, l’attacco devastante: conseguenze shock

Redazione, Pagine Esteri, 14 giugno 2025 Ore 14.47 L'esercito iraniano fa sapere che i suoi sistemi di difesa aerea hanno colpito un altro caccia israeliano F-35. Il pilota si sarebbe lanciato prima dell'esplosione e il suo destino, secondi i media di Teheran, è

